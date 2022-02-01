شكرا لقرائتكم خبر عن تسمية 3 وزراء جدد في حكومة تصريف الأعمال السودانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس السيادة الانتقالي في السودان تسمية ثلاثة وزراء جدد في تشكيلة حكومة تصريف الأعمال الحالية في البلاد.

وقالت الناطقة الرسمية باسم المجلس سلمي عبد الجبار :" إن المجلس قرر في اجتماعه برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تكملة الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة تصريف الأعمال حيث تم تعيين كل من السادة محمود سر الختم الحوري وزيراً مكلفاً بمهام وزارة التربية والتعليم، ومحمد سعيد الحلو وزيراً مكلفا بوزارة العدل، وهزار عبد الرسول العجب وزيراً مكلفا بوزارة الشباب والرياضة".

يذكر أنه في 20 يناير المنصرم أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان قراراً بتكليف 15 وزيرا جديدا للوزارات الاتحادية.