مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أحمد عبدالمنعم:
ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، الموافق 29 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر: 5:17 صباحًا
أذان الظهر 12:08 صباحاً
أذان العصر 3:09 مساءً
أذان المغرب 5:31 مساءً
أذان العشاء 6:50 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:23 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً
موعد أذان العصر 3:11 مساءً
موعد أذان المغرب 5:33 مساءً
موعد أذان العشاء 6:53 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:13 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً
موعد أذان العصر 3:04 مساءً
موعد أذان المغرب 5:26مساءً
موعد أذان العشاء 6:45 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:07 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً
موعد أذان العصر 3:10 مساءً
موعد أذان المغرب 5:33 مساءً
موعد أذان العشاء 6:48 مساءً
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