تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم عربية-(أ ش أ):

سجل عدد من الدول العربية، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، عن تسجيل 16226 إصابة جيدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى مليون و 225 ألفا و 309 حالات.

وأوضحت الوزارة في بيان شفاء 4102 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و126 ألفا و695 حالة، بالإضافة لتسجيل 24 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13217 حالة.

وأشار البيان أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4582481، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4223674.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 6063 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 545 ألفا و717 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان شفاء 5129 حالة ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 491502 ألفا و 502 حالات، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 1ر90 %، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة واحدة ليصل مجموع الوفيات إلى 2497 حالة.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وشفاء 710 حالات بالإضافة لتسجيل 13 حالة وفاة.

وأوضحت الوزراة أن بذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات 252 ألفا و117 حالة، بينما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 167 ألفا و 715 مصابا والعدد الإجمالي للوفيات 6579 حالة.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 6279 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 921 ألفا و 208 حالات، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 1321 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ عدد المتعافين 7048 شخصا، فيما تم تسجيل 38 وفاة.

أما في تونس أعلنت وزارة الصحة التونسية عن إصابة 2574 شخصا بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات 909 آلاف و813 شخصا، فيما تم تسجيل 13 وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء 26 ألفا و288 شخصا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد المتعافين بلغ 12 ألفا و419 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين 779 ألفا و96 شخصا.