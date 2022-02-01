شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار «ميقاتي» يكشف ما جاء في رد لبنان على الورقة الكويتية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف فارس الجميل مستشار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن الزيارة الكويتية إلى لبنان هي زيارة دعم كان متفق عليها سابقاً، لافتاً إلى أن الورقة الكويتية هي عبارة عن “أفكار” للنقاش وليست مذكرة رسمية، وهو السبب وراء عدم عرضها على مجلس الوزراء.

وعن إعطاء لبنان مهلة 5 أيام للرد، لفت الجميل في حديث لبرنامج “وهلق شو” على قناة “الجديد”، إلى أنه غير صحيح أن لبنان أعطي مهلة 5 أيام للرد على الورقة الكويتية مشيراً إلى أن الزيارة الكويتية منفصلة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وأضاف : الرد اللبناني على بنود التزام القرارات الدولية في الورقة الكويتية كان احترام لبنان لها وأغلب ما ورد في الورقة الكويتية موجود في البيان الوزاري.

وزار وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية، والتقى فور وصوله نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح و سلمه رسالة موجهة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية.

كما شارك عبدالله في اللقاء الوزاري التشاوري حيث قدم عرضاً للأوضاع في لبنان مشدداً على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الاخوية بأشقائه العرب وكان لهذه الرسالة وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية.

وشدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج استكمالا لما ورد في الرد اللبناني.