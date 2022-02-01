شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطيني: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية جبريل الرجوب، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية في ظل وجود المحتل الذي ينتهج سياسة الاستيطان والتهجير والتهويد لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك القدس، موضحاً أن جامعة الدول العربية هي العنوان والجسر الآمن للحالة الفلسطينية.

وقال الرجوب في تصريحات له الليلة: إن إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال الحوار هو خيار إستراتيجي، لافتاً الانتباه إلى أن وحدة الصف الفلسطيني تشكل عنصر قوة رئيس في مواجهة الضغوط الخارجية التي تستهدف زعزعة القضية الفلسطينية وإفراغها من محتواها السياسي والقانوني والتاريخي.

وأشار إلى أهمية توظيف وتوحيد الجهود العربية لإعادة الاعتبار للقضية المركزية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن استمرار الاحتلال يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي، وانتهاكاً للشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بالمبادرة الجزائرية الخاصة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، أفاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية بأن هذه المبادرة عرضها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال زيارة رئيس دولة فلسطين محمود عباس للجزائر، وتهدف إلى تنشيط وتفعيل مسار الحوار باتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، مبيناً أن هناك تنسيقاً مصرياً جزائرياً في محاولة للخروج من هذا المأزق.