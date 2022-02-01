شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يتراجع أمام ضربات التحالف في مأرب وتعز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية، أمس الإثنين، عن تنفيذ 18 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مأرب وتعز، وأسفرت هذه الاستهدافات عن تدمير 18 آلية عسكرية وخسائر بشرية واسعة في صفوف الميليشيا.

دعم التحالف

فيما تواصل ألوية العمالقة مدعومة بمقاتلات التحالف العربي التقدم نحو مركز مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، بعد سيطرتها على عدد من القرى، بينها قرية الجفرة والحمران وعزلة الصوفي خلال الأيام الماضية.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المعارك محتدمة بين ألوية العمالقة وميليشيا الحوثي في عقبة ملعاء، والسلسلة الجبلية المحيطة بها.

وأكدت المصادر قرب التحام قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة في معسكر أم ريش الذي تحاصره الأولى من الجهة المقابلة، بينما تتقدم العمالقة نحوه من الجهة الأخرى.

وأوضحت المصادر أن التضاريس المحيطة بمعسكر أم ريش منحت الميليشيات الحوثية وقتا أطول للتحصن بداخله، مؤكدة استمرار المعارك وقرب السيطرة عليه من قبل الجيش والعمالقة.

واستهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الأحد، مسجد عبدالله بن مسعود في منطقة الصفحة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي، تسبب باستشهاد 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في مبانٍ ونوافذ ومنارة المسجد، واحتراق عدد من سيارات المدنيين، وتواصل ميليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين في محافظة شبوة باستهداف وقصف الأماكن السكنية والمساجد بصورة وحشية.

نقض الاتفاقيات

وفي السياق يقول المحلل السياسي د. عادل المكينزي: إن ديدن الميليشيا الإرهابية هو التنصل من الاتفاقيات، فقد عرفت في كل المحطات بلجوئها للتضليل، وفقدان المصداقية، وأكد أنه مجرد أداة إيرانية لزعزعة أمن المنطقة.

وعن جهود التحالف العربي لتحقيق الأمن والرخاء للشعب اليمني، لفت د. المكينزي إلى أن التحالف يحمل التزاما قوميا وإقليميا، تجاه اليمن بدعمه سياسيا وعسكريا وتنمويا، ويضيف: التحالف يقوم بدور دولي في الحفاظ على خطوط إمداد الطاقة أمام البلطجة الحوثية المدعومة إيرانيا، من خلال عمليات احترافية وفقا للقانون الدولي الإنساني، فيما أشار إلى أن المملكة تراعي قواعد الاشتباك الدولية، للحفاظ على أرواح وحياة المدنيين، متصدية بذلك للمشروع الإيراني الذي يهدف إلى التغلغل في المنطقة.

وأضاف المكينزي: «إن المملكة تقوم بدور دولي وإقليمي للحفاظ على الأمن العالمي ضد إرهاب الميليشيا الحوثية»، وطالب المبعوثين الأممي والأمريكي بالحزم في التعامل مع الحوثي، لإعاقته جهود السلام، ومشددا على ضرورة توحيد الموقف الدولي ضد الإرهاب الذي لن يتوقف إلا بالعمل على دعم الشرعية اليمنية لقطع رأس الأفعى إيران.

عشوائية الألغام

وفي سياق آخر، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الإثنين، واستنكر بأشد العبارات تكثيف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران زراعة الألغام بشكل عشوائي في الأراضي اليمنية، التي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء.

وقال الإرياني: «إن الميليشيا الحوثية زرعت الألغام بكثافة في الطرق الرئيسية والفرعية الرابطة بين مديرية بيحان بمحافظة شبوة والمديريات المحاددة في محافظة البيضاء، ومنعت حركة المواطنين في تلك المناطق‏».

وأضاف أن «زراعة الحوثي للألغام بكثافة في الطرق الرابطة بين مديرية بيحان ومحافظة البيضاء أدى إلى شل حركة المواطنين بشكل كامل، إضافة إلى قطع شبكة الاتصالات عن المديرية للأسبوع الثالث على التوالي»‏.

وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين، وعلى رأسها جريمة زرع الألغام بشكل عشوائي، والعمل على تصنيفها «منظمة إرهابية» وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم «مجرمي حرب».

وفي سياق اللعب على العقول لتغطية هزائمها وخسارتها لمناصريها، أصدرت الميليشيا، الإثنين، تعميما إلزاميا لمديري المدارس بمحافظة عمران، بضرورة إقامة فعاليات ومظاهرات للتنديد بما أسمته التصعيد الأخير للتحالف العربي، خاصة مع مصرع كبار قياداتها بضربات على مواقع وأهداف عسكرية مشروعة على صنعاء، وخسارتها مناطق واسعة في محافظتي شبوة ومأرب.