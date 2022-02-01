عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحذير بريطاني لروسيا: تشديد العقوبات حال غزو أوكرانيا

الثلاثاء 1 فبراير 2022

الخليج 365

تعتزم بريطانيا، سن قانون لتشديد العقوبات التي يمكن لها أن تفرضها على روسيا إذا ما شنّت الأخيرة هجومًا عسكرياً على أوكرانيا.



وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن الحكومة البريطانية ستقدّم قانونا جديدًا يرمي إلى تشديد حزمة العقوبات على روسيا حال غزو أوكرانيا.

وأضافت تراس، أمام مجلس العموم البريطاني: "سنقدّم أمام المجلس مشروع قانون يشدّد نسبيًا موقفنا حيال العمل العدواني الذي تقوم به روسيا تجاه أوكرانيا".

وأشارت إلى أنّ هذه العقوبات قد تستهدف عددًا أكبر من الأشخاص والشركات بناءً على أهميّتهم بالنسبة للكرملين.

يأتي ذلك فيما قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن روسيا لا تزال تنكر أن قواتها تشكل تهديدا لأوكرانيا وهذا أمر غير صحيح.

وأضاف المندوب البريطاني أن بلاده تسعى للحوار مع روسيا ومستعدون لمعالجة شواغلها الأمنية.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول الغرب بشكل متكرر من غزو وشيك محتمل لأوكرانيا. ويطالبون بسحب نحو 100 ألف جندي روسي من المنطقة الحدودية.

وأمس الأحد دعت كييف الأحد موسكو إلى سحب قوّاتها المحتشدة على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الغربيّين إذا كانت ترغب "جدّيًا" بوقف تصعيد التوتّر.

من جهتهما لوّحت الولايات المتحدة وبريطانيا الأحد بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأعلنت لندن التي كثّفت إصدار مواقفها لمحاولة زيادة الضغط على موسكو، الأحد أنّها تُريد استهداف المصالح الروسيّة "التي تهمّ الكرملين مباشرةً".