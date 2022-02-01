مقتل شخص في مشاجرة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

قُتل شخص في العقد الخامس من العمر، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بمدينة بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول "علاء.ف.أ"41 عامًا، مقيم بمنطقة جسر البحر، إلى المستشفى التخصصي مصاب بجرح نافذ في البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة جسر البحر خلف مرفق الإسعاف القديم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وانتقل ضباط المباحث لموقع البلاغ.