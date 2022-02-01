بايدن: مستعدون لكل الاحتمالات حول تهديدات روسيا لأوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن بلاده وإذ تواصل الدعوة لاعتماد الدبلوماسية سبيلاً لحلّ الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث حشدت موسكو أكثر من مئة ألف عسكري، فإنّها في الوقت نفسه مستعدّة لكلّ الاحتمالات.

وفي تصريح أدلى به في البيت الأبيض قال الرئيس الأمريكي: «لقد أوضحنا اليوم في الأمم المتحدة الطبيعة الكاملة للتهديدات الروسية لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك للمبادئ الأساسية للنظام الدولي القائم على قواعد».

وأضاف: «نواصل الحضّ على الدبلوماسية بوصفها الطريقة المثلى للمضي قدماً، لكن مع استمرار روسيا في حشد قواتها حول أوكرانيا، فنحن مستعدّون لكلّ ما يمكن أن يحدث».

وأتى تصريح الرئيس الأمريكي في وقت دارت فيه مواجهة بين الولايات المتّحدة وروسيا خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من واشنطن للبحث في مسألة القوات التي حشدتها روسيا على حدودها مع أوكرانيا.