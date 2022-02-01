1000 طفل قتلتهم ميليشيا الحوثي في مأرب

تعاني الطفولة في اليمن انتهاكات ميليشيا الحوثي المستمرة، حيث إن الحوثيين قتلوا الأطفال، وجندوا واختطفوا البعض الآخر، بينما تهدد ألغامهم المزروعة بشكل عشوائي حياة ما تبقى منهم في اليمن، حيث كشف تقرير حقوقي، أصدره مكتب حقوق الإنسان بمحافظة «مأرب» تحت عنوان «قتل الطفولة»، عن حجم الانتهاكات الكبيرة والجرائم الإنسانية التي طالت الأطفال على وجه الخصوص في «مأرب» فقط، موضحا أن 1028 طفلا قتلوا وأصيبوا بصواريخ ميليشيات الحوثي الإرهابية، وطائراتها المفخخة، وألغامها وعبواتها الناسفة التي زرعتها في «مأرب» منذ بداية الانقلاب.

من جهته، قال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة (صنعاء)، فهمي الزبيري، إن هذا التقرير في محافظة «مأرب» فقط، ولكنه يحمل أرقاما انتهاكية كبيرة جدا، فكيف بباقي محافظات اليمن، وتلك التي تحت سيطرة الحوثيين؟!.

اعتداءات على المدنيين

أضاف «الزبيري» أن هذه الأرقام محصورة في الانتهاكات ضد الأطفال الذين تحميهم كل الأديان والقوانين والأعراف، فضلا عن انتهاكات الحوثي الأخرى ضد الكبار والنساء والشباب، وكل شرائح المجتمع. وأكد: «ما يحدث اليوم من اعتداءات حوثية على المدنيين، تسببت في كوارث إنسانية غير مسبوقة، الصمت عليها جريمة، وتجاهلها جريمة، وأيضا تجاوزها دون عقوبات رادعة ضد فاعلها جريمة».

ولفت «الزبيري» إلى أنه تم اتخاذ عدد من التوصيات التي يصر الجميع على العمل بها فورا، لأن أي تهاون معها سيفتح بابا لضياع وإهدار حقوق الناس على حد سواء.

انتهاكات مختلفة

استعرض التقرير أشهر جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية في حق الطفولة بمحافظة «مأرب» خلال الفترة من أكتوبر 2014 حتی ديسمبر 2021، والتى توزعت بين القتل والإصابة والاعتداءات، والتعذيب والاعتقالات، وزراعة الألغام، ونهب المساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال من المدارس، واقتحام ونهب المؤسسات العامة والخاصة، والاختطاف والإخفاء والتهجير القسري.

وأوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بـ«مأرب»، عبدربه جديع، أنه تم رصد خلال فترة إعداد التقرير مقتل 296 طفلا، وإصابة 732 طفلا آخرين في محافظة «مأرب» بصواريخ وألغام ومتفجرات وطائرات ميليشيات الحوثي الإرهابية المفخخة، التي استهدفت المحافظة خلال السنوات الـ7 الماضية. وبيّن «جديع» أن نحو 149 طفلا قتلوا، وأصيب نحو 421 آخرون بالصواريخ والمقذوفات الحوثية. بينما قتل نحو 147 طفلا، وأصيب نحو 311 آخرون بالألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الإرهابية في عموم مديريات ومناطق «مأرب» منذ بداية انقلابها على الحكومة الشرعية.

تجنيد الأطفال

تناول التقرير جرائم تجنيد الأطفال في المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة «مأرب». وذكر أن الميليشيات جندت نحو 1748 طفلا من أبناء المحافظة، منهم 124 طفلا قتلوا، وأصيب 529 آخرون، بينما لا يزال نحو 472 طفلا يقاتلون في صفوف الميليشيات الحوثية، ومصير نحو 323 طفلا مجهولا حتى هذه اللحظة.

وتطرق التقرير إلى جرائم الاختطافات والإخفاءات القسرية التي مارستها ميليشيات إيران الانقلابية بحق أطفال مأرب، مؤكدا في هذا السياق أن الميليشيات الحوثية اختطفت خلال فترة إعداد التقرير 148 طفلا من بعض المناطق في المديريات الغربية بالمحافظة، منهم 45 طفلا لا يزالون مخفيين في سجون ومعتقلات الانقلابيين حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تسببت، خلال سنوات انقلابها الأسود، في نزوح وتهجير نحو 920 ألفا و718 طفلا إلى محافظة «مأرب» من عدة محافظات، منهم 323 ألفا و673 طفلا بحاجة ماسة للمساعدات العاجلة، وحرمت نحو 106 آلاف و926 طفلا وطفلة من حقهم في الرعاية الصحية الأولية، وهددت حياة 46 ألفا و389 طفلا وطفلة نتيجة إصابتهم بأمراض سوء التغذية المختلفة، فضلا عن تسببها في حرمان نحو 54 ألفا و578 طفلا وطفلة من حقهم في التعليم، بعد استهدافها 105 منشآت صحية، و195 منشأة تعليمية في المحافظة.

انتهاكات الحوثيين ضد الطفولة

1028 قتلوا في «مأرب» بصواريخ الحوثيين وألغامهم ومتفجراتهم وطائراتهم

1261 أصيبوا بالصواريخ والمقذوفات الحوثية

147 قتلتهم ألغام الحوثي

311 مصابا بالألغام والعبوات الناسفة

1748 طفلا جندهم الحوثي في «مأرب»

472 يقاتلون في صفوف الميليشيات الحوثية

323 طفلا مصيرهم ما زال مجهولا حتى هذه اللحظة