الهجمات الإلكترونية تعرقل المدارس الأمريكية

أصبحت عصابات برامج الفدية والهجمات الإلكترونية مثل تلك التي ألغت الدراسة لمدة يومين في أكبر منطقة تعليمية في البوكيرك تهديدًا متزايدًا للمدارس الأمريكية، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الحوادث البارزة منذ العام الماضي. وقد ضاعف كورونا من آثاره: فقد طُلب المزيد من الأموال، واضطرت المزيد من المدارس إلى إغلاق أبوابها أثناء سعيها لاستعادة البيانات أو حتى مسح جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة يدويًا.

وقال دوج ليفين، مدير منظمة غير ربحية مقرها فرجينيا تساعد المدارس على الدفاع ضد مخاطر الأمن السيبراني: «يصعب الحصول على بيانات دقيقة نظرًا لأن معظم المدارس غير مطالبة بالإبلاغ علنًا عن الهجمات الإلكترونية. لكن الخبراء يقولون إن أنظمة المدارس العامة - التي غالبًا ما تحتوي على ميزانيات محدودة لخبرة الأمن السيبراني - أصبحت هدفًا جذابًا لعصابات برامج الفدية».

الابتزاز الإلكتروني

في حين أن الهجمات على مناطق أكبر تستحوذ على المزيد من العناوين الرئيسية، تميل عصابات برامج الفدية إلى استهداف المناطق التعليمية الأصغر في عام 2021 مقارنةً بعام 2020، وفقًا لبريت كالو، محلل التهديدات في شركة Emsisoft. وقال إن ذلك قد يشير إلى أن المناطق الأكبر تعمل على زيادة إنفاقها على الأمن السيبراني بينما تظل المناطق الأصغر، التي لديها أموال أقل، أكثر عرضة للخطر.

كما ذكر ليفين أن الوباء أجبر المدارس على التحول بشكل متزايد نحو التعلم الافتراضي، مما يجعلها أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا وأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني.

وتشمل أنظمة المدارس التي تعطلت فيها التعليمات تلك الموجودة في مقاطعة بالتيمور ومقاطعة ميامي ديد، جنبًا إلى جنب مع المقاطعات في نيوجيرسي وويسكونسن وأماكن أخرى.

209 هجمات

وقامت مجموعة ليفين بتتبع أكثر من 1200 حادث أمن إلكتروني منذ عام 2016 في مناطق المدارس العامة في جميع أنحاء البلاد. تضمنت 209 هجمات برمجيات الفدية، عندما يقوم المتسللون بحبس البيانات وتحميلها رسوما لفتحها؛ 53 هجوم «رفض الخدمة»، حيث يقوم المهاجمون بتخريب أو إبطاء الشبكة عن طريق تزوير طلبات الخادم، 156 حوادث «Zoombombing»، حيث يتطفل شخص غير مصرح له على مكالمة فيديو، وأكثر من 110 هجمات تصيد، حيث تخدع رسالة المستخدم للسماح لأحد المتطفلين بالدخول إلى شبكته.

في العام الماضي، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرًا بشأن مجموعة تسمى PYSA، أو «حماية نظامك، Amigo»، قائلاً إنها تشهد زيادة في هجمات المجموعة على المدارس والكليات والمعاهد الدينية. تشمل عصابات برامج الفدية الأخرى كونتي، التي طلبت العام الماضي 40 مليون دولار من مدارس مقاطعة بروارد العامة، وهي واحدة من أكبر المدارس في البلاد.