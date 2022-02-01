اختفاء طائرة مقاتلة عن الرادار الياباني

بايدن: مستعدون لكل الاحتمالات حول تهديدات روسيا لأوكرانيا حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن بلاده وإذ تواصل الدعوة لاعتماد الدبلوماسية سبيلاً لحلّ الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية،... واشنطن: دوت الخليج واشنطن: دوت الخليج 29 جمادى الآخرة 1443 هـ 29 جمادى الآخرة 1443 هـ

1000 طفل قتلتهم ميليشيا الحوثي في مأرب تعاني الطفولة في اليمن انتهاكات ميليشيا الحوثي المستمرة، حيث إن الحوثيين قتلوا الأطفال، وجندوا واختطفوا البعض الآخر، بينما تهدد... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو أعلن الاتحاد الإفريقي الاثنين أنه علّق عضوية بوركينا فاسو، ردا على انقلاب 24 يناير، الذي أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري.... أديس ابابا: أ ف ب أديس ابابا: أ ف ب 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

عقوبات على مسؤولي ميانمار فرضت واشنطن عقوبات مالية على 7 أشخاص وكيانين على صلة بالنظام العسكري في ميانمار، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى للانقلاب الذي نفّذه... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

ضبط 3 تونسيين يسرقون آثارا أفادت وسائل الإعلام التونسية، الاثنين، بأن قوات الأمن تمكنت من القبض على 3 أشخاص في أثناء تنقيبهم عن الآثار، وضبطت بحوزتهم لقى... تونس: الوكالات تونس: الوكالات 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

أوكرانيون يتدربون على السلاح لمواجهة التهديد الروسي تحسبًا للغزو الروسي، قامت مجموعة من الأوكرانيين بالتدرب على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح.... كييف: الوكالات كييف: الوكالات 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

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