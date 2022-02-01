الحكومة الألمانية وافقت على تصدير أسلحة

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية الاثنين من مصادر في الحكومة الألمانية.
وأفادت هذه المعلومات بأن 99.9 % من الأسلحة الحربية والمعدات العسكرية الأخرى التي وافقت برلين على تصديرها ذهبت إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودول على مستوى دول الحلف نفسه مثل أستراليا واليابان ونيوزيلندا.
ووصلت قيمة صادرات الأسلحة والعتاد التي وافقت برلين على بيعها لهولندا وحدها إلى 1.79 مليار يورو، حيث تمت الموافقة على توريد ذخيرة مدفعية من عيارات مختلفة لمستودعات الذخيرة وساحات الرماية في هولندا.
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