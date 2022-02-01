عقوبات على مسؤولي ميانمار

فرضت واشنطن عقوبات مالية على 7 أشخاص وكيانين على صلة بالنظام العسكري في ميانمار، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى للانقلاب الذي نفّذه العسكريون في الأول من فبراير 2021، وأطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.
بين الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبات، التي اتُخذت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، مسؤولون كبار في القضاء البورمي: المدعي العام ثيدا أو، ورئيس المحكمة العليا تون تون أو، ورئيس لجنة مكافحة الفساد تين أو، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
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