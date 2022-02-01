ضبط 3 تونسيين يسرقون آثارا

أفادت وسائل الإعلام التونسية، الاثنين، بأن قوات الأمن تمكنت من القبض على 3 أشخاص في أثناء تنقيبهم عن الآثار، وضبطت بحوزتهم لقى أثرية تعود للحقبة الرومانية.

وقالت إذعة «شمس أف إم» إن أعوان فرقة الشرطة العدلية بـ«حفوز» تمكنوا من إيقاف 3 أشخاص كانوا بصدد التنقيب عن الآثار في منطقة «الحوفية»، التابعة لمعتمدية حفوز بولاية القيروان.

وأضافت أن الأمن حجز آلة متطورة لكشف المعادن، وقطعا أثرية تعود، حسب المعطيات الأولية، إلى الحقبة الرومانية.

ومن المنتظر أن يتم عرض القطع الأثرية على مختص في الآثار، لتحديد قيمتها وحقبتها التاريخية.