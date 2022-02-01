رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن

وسيلتقي رئيس مجلس الشورى، خلال الزيارة، عددا من كبار المسؤولين في المملكة الأردنية. كما سيعقد جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس مجلس الأعيان، ويلتقي رئيس مجلس النواب الأردني، وذلك لبحث العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل دعمها، بما يخدم المصالح المشتركة، والدفع بمجالات التعاون والعمل البرلماني والتنسيق المشترك بين مجلس الشورى ومجلسي الأعيان والنواب في الأردن، وتعزيز عمل لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.
تأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات المتجذرة بين المملكتين، وما تشهده من تنامٍ مستمر في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من قيادتي البلدين.
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