الرئيس الأمريكي بايدن يخطط لإدراج قطر حليفا رئيسيا "غير عضو" في الناتو

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إنه سيبلغ الكونغرس عزمه إدراج قطر حليفا رئيسيا غير عضو في الناتو".



والتقى الرئيس الأميركي أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض، الاثنين، في زيارة هيمنت عليها مناقشة المخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال غزت روسيا أوكرانيا ومسائل أمنية وتجارية أخرى.



وكتب بايدن في تغريدة: "أتطلع إلى مناقشة مجموعة من القضايا بما في ذلك الأمن والازدهار في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة العالمية وأفغانستان والمزيد".



وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سبق أن التقى تميم حين كان نائبا للرئيس في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، وتحدث معه الصيف الماضي لشكره على الدور الذي لعبته الدوحة في عملية إجلاء أميركيين وأفغان من أفغانستان.



وأشادت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض الأحد بالدور "المهم جدا" الذي لعبته قطر بعد نزاع مايو 2021 في غزة لتقديم مساعدة للقطاع الفلسطيني، وأكدت أيضا أن قطر "كانت فعليا الى جانب" الولايات المتحدة في حملتها لمكافحة الإرهاب بشكل عام وضد تنظيم "داعش" بشكل خاص.

