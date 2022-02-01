نيد برايس يعلق على النفي الروسي لغزو أوكرانيا.. “سننتظر لنرى”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 01:18 صباحاً - منذ 9 دقائق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الإثنين، إن الولايات المتحدة “ستنتظر لترى” حقيقة النفي الروسي لنيتها غزو أوكرانيا، مؤكدا “ننتظر أفعالهم وسنحاسبهم على ذلك”.

وحذر برايس، في مؤتمر صحفي، بيلاروسيا من سماحها باستخدام أراضيها في أي اجتياح روسي لأوكرانيا مؤكدا أن “رد الولايات المتحدة وحلفاءها سيكون سريعا”.

وجدد برايس الدعوة للأميركيين المتواجدين هناك للمغادرة، مضيفا في مؤتمر صحفي أنه “كان في أوكرانيا في أكتوبر الماضي 6600 أميركي بحسب إحصائيات السفارة الاميركية في كييف من بينهم سياح”.

وقال برايس: “سنرى ما إذا كان (سيرغي) لافروف (وزير الخارجية الروسي) سيطلع الوزير (أنتوني) بلينكن غداً على الجواب الأولي على الوثيقة الأميركية”.

من جهتها، قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس- غرينفيلد، خلال جلسة مجلس الأمن إن “الحشد الروسي على حدود أوكرانيا هو أكبر حشد لقوات منذ عقود”، وإن “أفعال روسيا على الحدود مقترنة بخطابات عدوانية”.

وأكدت أن “الاعتداءات الروسية تهدد أوكرانيا وأوروبا والنظام العالمي برمته، داعية موسكو “للانضمام للجهود الدبلوماسية” لحل الأزمة.

واتهمت توماس-غرينفيلد روسيا بأنها تعتزم رفع عديد قواتها في بيلاروس قرب أوكرانيا إلى “أكثر من 30 ألف عسكري” في غضون أسابيع.

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الوزير أنتوني بلينكن ستكون أمامه فرصة غدا، الثلاثاء، صباحا للحديث عبر الهاتف مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف حول القضية.