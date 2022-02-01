خطوة لافتة.. بايدن يكشف عن عزمه تصنيف قطر كحليف رئيسي من خارج “الناتو”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 01:18 صباحاً - منذ 3 ساعات

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يعتزم تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، مانحا بذلك مكانة خاصة لحليف رئيسي في الشرق الأوسط.

وكتب بايدن في تغريدة: “أتطلع إلى مناقشة مجموعة من القضايا بما في ذلك الأمن والازدهار في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة العالمية وأفغانستان والمزيد”.

واعتبر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن إعلان الرئيس بايدن نيته تصنيف قطر كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، يفتح مجموعة جديدة كاملة من الفرص للعلاقات الدفاعية بين واشنطن والدوحة والحلفاء الآخرين .

وفيما يتعلق بالمباحثات التي أجراها وزير الدفاع لويد أوستن مع أمير قطر تميم في البنتاغون، أكد كيربي أن المسؤولين ناقشا كيفية تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية، والمصالح الأمنية الإقليمية المشتركة للحد من التوترات المتصاعدة في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتهديدات التي تمثلها إيران.

و جدد أوستن امتنانه للدور الذي لعبته قطر في عملية الانسحاب من أفغانستان.

والتقى الرئيس الأميركي أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض، الاثنين، في زيارة هيمنت عليها مناقشة المخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال غزت روسيا أوكرانيا ومسائل أمنية وتجارية أخرى.

وأشادت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض الأحد بالدور “المهم جدا” الذي لعبته قطر بعد نزاع مايو 2021 في غزة لتقديم مساعدة للقطاع الفلسطيني، وأكدت أيضا أن قطر “كانت فعليا الى جانب” الولايات المتحدة في حملتها لمكافحة الإرهاب بشكل عام وضد تنظيم “داعش” بشكل خاص.