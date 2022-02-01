تحت اتهامات عدة… بدء محاكمة وزير الطاقة السابق في الجزائر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 01:18 صباحاً - بدأت، الاثنين، في العاصمة الجزائرية محاكمة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، الذي شغل هذا المنصب لعشر سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأفادت الوكالة بأن القطب المالي والاقتصادي في محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بدأ جلسات المحاكمة، بالاستماع إلى المتهمين الرئيسيين المتابعين في هذه القضية.

ويُحاكم شكيب خليل، المتواري عن الأنظار خارج البلاد، مع المدير التنفيذي الأسبق للمجموعة الحكومية سوناطراك محمد مزيان المسجون على خلفية قضية أخرى، في قضايا فساد “تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)” و”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”، وفق ما أوردت الوكالة.

ودارت الجلسة حول الصفقة المبرمة مع مجمع “سايبام” سنة 2008 من أجل إنجاز مركب للغاز الطبيعي المسال بمنطقة أرزيو بوهران، “حيث تبين أن الصفقة كانت تشوبها خروقات عديدة مكنت المجمع الإيطالي من الفوز بالصفقة واقصاء شركات أخرى”، بحسب الوكالة.

ونفى مزيان، المتواجد بمؤسسة عقابية بوهران، والذي يحاكم عن بعد، التهم الموجهة إليه، محملا كافة المسؤولية لوزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، في منح الأفضلية للمجمع الإيطالي وإقصاء الشركة الإماراتية “بيتروفاك” بالرغم من أن الأخيرة كانت تقدمت بعرض أفضل.

كما نفى مدير الشؤون القانونية بمجمع سوناطراك، بومدين عباس، وهو غير موقوف، مسؤوليته، مشيرا إلى أنه “كان عضوا فقط في لجنة فتح أظرف المناقصة المتعلقة بإنجاز مركب أرزيو”، مضيفا بأنه “غير مسؤول عن إقصاء مجمع وتفضيل آخر”.

كما تم الاستماع في الجلسة الصباحية الى نائب الرئيس المدير للعلم للمجمع أنذاك، عبد الحفيظ فيغولي، المتواجد رهن الحبس الاحتياطي والملاحق أيضا بنفس التهم، والذي اعترف بأنه “خلال ابرام الصفقة مع مجمع “سايبام” لم يتم الاحترام الكلي للإجراءات القانونية المعمول بها”.

ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى ممثلين عن المجمع الإيطالي المتورط في هذه القضية التي تتابع فيها أيضا عدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة بالجزائر.

وترك شكيب خليل، 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك ضد المدير التنفيذي ومسؤولين كبار في شركة النفط والغاز تمّت محاكمتهم وإدانتهم.

وفرّ خليل، الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأميركية، إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي “رشاوى” من عملاق النفط الإيطالي “إيني” مقابل الحصول على عقود جزائرية. وعاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددا.

وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات “الحراك” الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.

وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.

ودان القضاء الجزائري، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين، بالفساد، وأصدر بحقّهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.