شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي ترتكب جريمة مأساوية بحق المدنيين في حيس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير ارتكبت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الإثنين، جريمة مأساوية جديدة بحق المدنيين في محافظة الحديدة غربي اليمن راح ضحيتها أسرة بين شهيد وجريح. وقالت مصادر محلية وطبية إن الميليشيات الحوثية استهدفت أعيانا مدنية في ريف حيس – جنوب غرب مركز المديرية، بقذائف هاون ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة أفراد عائلته. وأكدت المصادر أن المواطن عبد محمد علي أعجم توفي على الفور وأصيبت ابتسام داود علي أعجم والشاب داود محمد أعجم بجروح بليغة. وتم إسعاف الجرحى إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى أطباء بلاحدود في المخا. وتضاف هذه الجريمة الموثقة إلى سلسلة الجرائم الإرهابية والممنهجة للميليشيا المارقة التابعة لإيران بحق المدنيين في الساحل الغربي.

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