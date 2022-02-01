شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يدافع عن لهجته القوية بشأن الأزمة الأوكرانية-الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دافع البيت الأبيض اليوم الإثنين عن لهجته القوية بشأن الأزمة الأوكرانية-الروسية وسط اتهامات بإثارة الذعر. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: " إننا نشعر بأنه من المهم أن نكون منفتحين وصريحين بشأن التهديدات الروسية... إنها ليست فقط كلمات.. حيث ترونمواصفات نعرضها هنا". وأضافت ساكي أن الواقع يشير إلى أن روسيا حشدت 100 ألف جندي ومعدات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا، فضلا عن أنها تدفع بقوات إلى بيلاروس. وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة: "إن جهودنا تتمثل في ضمان إطلاع الشعب الأمريكي والمجتمع العالمي على خطورة هذا التهديد". وتنفي موسكو وجود أي خطط لغزو أوكرانيا. وقد اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة بإثارة الذعر بشكل مبالغ فيه، وهو ما دفعه للتقليل من تقييم واشنطن للوضع. وقال زيلينسكي: "بمجرد أن يدرك البيت الأبيض بأن هناك مخاطر معينة يستمرون في الحديث عنها. وهذا الأمر من وجهة نظري هو خاطئ لأن العالم يتفاعل بشدة مع تلك المخاطر".