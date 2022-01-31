مدير الدفاع المدني يكشف لـ السومرية حصيلة الحرائق خلال شهر

بغداد - ياسين صفوان - كشف مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، الاثنين، حصيلة الحرائق في عموم العراق خلال شهر، مؤكداً تسجيل العديد من الضحايا.



وقال بوهان في حديث لـ الخليج 365، إنه "خلال شهر واحد تم تسجيل 1600 حادث حريق متنوع بين منازل ومحال تجارية وبنايات في عموم محافظات العراق".

وأضاف أنه "فيما يخص الضحايا لا يوجد اي رقم معين لكن سجلنا الكثير من الضحايا"، داعياً المواطنين الى "ضرورة توخي الحذر في استخدام المدافئ النفطية وعدم تركها مشتعلة اثناء النوم او الخروج من المنزل".