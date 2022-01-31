شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون يبدي "أسفه" أمام البرلمان بعد صدور تقرير حول "فضيحة الحفلات" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الإثنين، ”أسفه“ أمام البرلمان بعد صدور تقرير رسمي حول حفلات أقيمت في دوانينغ ستريت وانتهكت تدابير الإغلاق العام التي كانت مفروضة لاحتواء كوفيد-19، متعهّدا ”إصلاح الأمور“.



وأثارت هذه الحفلات صدمة في المملكة المتحدة التي كانت تخضع حينها لقيود صارمة لمكافحة جائحة كوفيد-19، كما أوقعت جونسون في أزمة خطيرة مهدّدةً بقاءه في منصبه، مع تزايد الدعوات لاستقالته حتى من داخل معسكره المحافظ.