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جونسون يبدي "أسفه" أمام البرلمان بعد صدور تقرير حول "فضيحة الحفلات"

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الإثنين، ”أسفه“ أمام البرلمان بعد صدور تقرير رسمي حول حفلات أقيمت في دوانينغ ستريت وانتهكت تدابير الإغلاق العام التي كانت مفروضة لاحتواء كوفيد-19، متعهّدا ”إصلاح الأمور“.

وأثارت هذه الحفلات صدمة في المملكة المتحدة التي كانت تخضع حينها لقيود صارمة لمكافحة جائحة كوفيد-19، كما أوقعت جونسون في أزمة خطيرة مهدّدةً بقاءه في منصبه، مع تزايد الدعوات لاستقالته حتى من داخل معسكره المحافظ.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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