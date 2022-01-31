محكمة سودانية تبرئ نائب الرئيس السابق من تهم فساد مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

برأت محكمة سودانية، اليوم الإثنين، نائب الرئيس السوداني المعزول علي عثمان محمد طه، من مخالفات مالية اتهم بالتورط فيها مع آخرين قبل سقوط نظام البشير.



ومنذ أكثر من عام، ظلت محكمة ”الفساد ومخالفات المال العام“ بامتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، تنظر في قضية الشاكي فيها ”منظمة العون الإنساني“ ضد متهمين بينهم علي عثمان طه – المتهم الثالث – بالتصرف في مبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه.

وأصدر قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي، الإثنين، قرارا بتغريم المتهم الأول 3 ملايين جنيه، والسجن مدة عام، واسترداد مبلغ 2 مليون و 70 ألف جنيه إلى حكومة السودان، بعد إدانته بخيانة الأمانة وفقا لنص المادة 177 من القانون الجنائي.