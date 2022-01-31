استقالة قائد العمليات الخاصة في الموساد الإسرائيلي بسبب خلاف مع مديره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

كشفت ”القناة 13“ الإخبارية العبرية، أن قائد فرقة العمليات الخاصة في الموساد الإسرائيلي والمعروفة باسم ”قيسارية“، استقال بالفعل من منصبه، بسبب خلافات مع المدير ديفيد بارنيا.



وهذه الاستقالة هي الرابعة لمسؤول كبير في الجهاز الاستخباري الإسرائيلي، بعد تسلم بارنيا مهامه في يونيو / حزيران الماضي.

ونقلت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ أن ”الاستقالة جاءت بعد اجتماع ساخن بين الضابط الذي يشار له باسم غير حقيقي، وهو ”بت Bet“ مع مديره بارنيا، حيث قال فيه الأخير إن الوحدة ومرؤوسيها أصبحوا عبئا على الجهاز“.