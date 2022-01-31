عون يهاجم مسؤولي مصرف لبنان المركزي ويتوعد بالمحاسبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، بيانًا حذر فيه مما سماها ”المماطلة المتعمدة التي انتهجها مصرف لبنان منذ أكثر من عام ونصف“، بعد تجاهل المصرف تزويد الجهات الرقابية بالبيانات المطلوبة؛ إثر تنامي فجوة الحسابات المصرفية، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.



وجاء في بيان الرئاسة الذي نشر، اليوم الإثنين: ”سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن حذر من المماطلة المتعمدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez & Marsal“.

وبين أن هذا التدقيق قد تم إقراره من سلطة صاحبة صلاحية، وهي مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذللت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان كافة.