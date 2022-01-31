شكرا لقرائتكم خبر عن قتلة الطفولة.. تقارير حقوقية تدين ممارسات الحوثي باليمن بعد مقتل الآلاف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سلطت تقارير حقوقية الضوء على جرائم ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين لاسيما الأطفال بسبب التجنيد الإجباري والزج بهم في أتون الحرب وجبهات القتال.

وأوضح تقرير خبراء الأمم المتحدة باليمن، والذي أوصى بعقوبات على الانقلابيين جراء تجنيد الأطفال وقتلهم بالحرب الحوثية، وخص بالذكر محمد ناصر العاطفي، المعين وزير للدفاع بحكومة الانقلاب، ووزير التعليم يحيى الحوثي، شقيق زعيم المليشيات محمد علي الحوثي.

وطالب خبراء بالشأن الدولي واليمني بضرورة التصدي لإرهاب الحوثي ضد الأطفال، ندد حقوقيون بالانتهاكات البشعة ضد وسائل الإعلام المحلية.

وأكدت التقارير أن صواريخ وطائرات المليشيات ذات التصنيع الإيراني، وأصابت أكثر من ألف طفل بمحافظة مأرب منذ بداية الانقلاب الحوثي عام 2014.

كذلك وثق تقرير حقوقي لمكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، أن صواريخ المليشيات وطائراتها المفخخة وألغامها وعبواتها الناسفة بمأرب قتلت وأصابت 1028 طفلاً.

واستعرض التقرير تحت عنوان “قتل الطفولة” جرائم وانتهاكات الحوثيين بحق الطفولة في محافظة مأرب خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتی ديسمبر 2021.