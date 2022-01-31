شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في بلجيكا يلتقي رئيس الفريق السعودي لرئاسة مجموعة المانحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، رئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي والوفد المرافق له.

ونوقش خلال اللقاء مسودة خطة المملكة لرئاسة مجموعة المانحين لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة.

وقدم الدكتور الغامدي عرضًا موجزًا لما قام به فريق الرئاسة من جمع للمعلومات وتحليلها للرئاسات السابقة، ودراسة وتحليل الخطة الإستراتيجية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، كما بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وأعرب السفير الدكتور خالد الجندان عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشيدا بالدور الإنساني والإنمائي الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة وجهود القائمين عليه خاصة وأن المركز يحظي بمتابعة مباشرة من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، واستطاع خلال فترة زمنية قصيرة من أن يحتل مكانا مرموقا في خارطة العمل الإنساني العالمي.