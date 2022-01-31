شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة نصوص المحاكم العمالية بقانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث من المقرر أن يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ويناقثش مجلس الشيوخ اليوم المواد المتعلقة بالمحاكم العمالية والتى نصت على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظرالطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية، وحددت اختصاص المحكمة العمالية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، حيث توسع النص في اختصاص المحاكم العمالية وأعطى لها الحق في الفصل في كافة المنازعات التي تخص العامل سواء في علاقته برب العمل أو عمله النقابي أو ما يستحقه من حقوق تأمينية له ولأسرته، معالجا بذلك القصور الذي نشأ عن وجود فراغ تشريعي فيما يخص الاختصاص بنظر حقوق العمال سواء فيما يخص حقوقهم التأمينية أو فيما يتعلق بمنظماتهم النقابية.