شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يحبط عملية انتحارية لـ«داعش» في الأنبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، إحباط الاستخبارات العسكرية، عملية انتحارية مع الاستيلاء على حزام ناسف ورمانات وصواريخ قاذفة في الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "معلومات غاية بالدقة قدمتها شعبة استخبارات الفرقة الخامسة أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية، أكدت وجود مخطط لدى عصابات داعش الارهابية لتنفيذ عملية انتحارية في احدى مناطق قضاء الرطبة في الانبار".

وأضافت، أنه "على اثر ذلك ونتيجة للمتابعة الدقيقة تم التوصل الى معلومات أفادت بنقل الانتحاري لأدوات العملية الارهابية الى منطقة قاعدة سعد الجوية بقصد التقرب من قضاء الرطبة، وعلى الفور خرجت قوة مشتركة بامرة مدير شعبة استخبارات الفرقة وقوة من كتيبة استطلاع الفرقة والفوج الثالث من لواء المشاة 19".

وتابعت أن "القوة قامت بعملية تفتيش مركزة في محيط قاعدة سعد للعثور على أدوات العملية الانتحارية وتمكنت من الوصول الى مكان اخفائها وضبطت حزاماً ناسفاً جاهزاً للتفجير بواسطة الصعق، و4 رمانات يدوية، وصاروخي قاذفة مع الحشوات، وحاوية عتاد 23 ملم، وعبوة ناسفة مسلكة، وفي الاثناء قام الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة موقعياً".