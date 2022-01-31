شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: تسجيل 18 مليون إصابة بكورونا في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد١٩ خلال الأسبوع الماضي، بينما ظلت أعداد الوفيات مماثلة للأسبوع السابق.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أنه قد تم الإبلاغ عبر أقاليم المنظمة الـ ٦ عن أكثر من 18 مليون حالة إصابة جديدة، بزيادة نسبتها ٢٠٪؜ مقارنة بالأسبوع السابق، ووصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا ٣٢٣ مليون حالة، كما تم الإبلاغ عن أكثر من ٤٥ ألف حالة وفاة جديدة الأسبوع الماضي، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب الجائحة ٥،٥ مليون حالة وفاة.

وأشارت إلى أن جميع الأقاليم أبلغت عن زيادة حالات الإصابة، باستثناء الإقليم الأفريقي الذي أبلغ عن انخفاض بنسبة ٢٧٪؜ في الإصابات، وسجلت منطقة جنوب شرق آسيا أكبر زيادة في الحالات بلغت نسبتها ١٤٥٪، يليها إقليم شرق المتوسط بزيادة ٦٨٪؜، وازدادت الوفيات الأسبوعية الجديدة في جنوب شرق آسيا بنسبة ١٢٪؜ وفِي الأمريكتين بنسبة ٧٪، بينما ظلت ثابتة في بقية الأقاليم.