انت الان تتابع خبر في الساعات الأخيرة.. انهيار صفقة بين آرسنال وبرشلونة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال تقرير صحفي إنجليزي، أن صفقة انتقال الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، انهارت في الساعات الأخيرة.
وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن المحادثات بين برشلونة وآرسنال انهارت بسبب راتب أوباميانج المرتفع، الذي لن يستطع النادي الكتالوني تحمله.
وأضافت الصحيفة: "سبب رحلة أوباميانج إلى كتالونيا زيارة عائلته، وحال لم ينجح برشلونة في بيع ديمبلي أو أي لاعب آخر، فلن يتمكن من إتمام الصفقة".
وكان من المقرر أن يخضع أوباميانج للفحص الطبي في برشلونة مساء اليوم، خاصة بعدما أصيب بفيروس كورونا خلال مشاركته مع منتخب الجابون، واستبعاده من البطولة بسبب مشاكل في القلب.
وأضافت الصحيفة: "سبب رحلة أوباميانج إلى كتالونيا زيارة عائلته، وحال لم ينجح برشلونة في بيع ديمبلي أو أي لاعب آخر، فلن يتمكن من إتمام الصفقة".
وكان من المقرر أن يخضع أوباميانج للفحص الطبي في برشلونة مساء اليوم، خاصة بعدما أصيب بفيروس كورونا خلال مشاركته مع منتخب الجابون، واستبعاده من البطولة بسبب مشاكل في القلب.
وأكدت تقارير صحفية مؤخرا أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، طلب من أوباميانج الحصول على راتب منخفض لتجنب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف الذي تفرضه رابطة الليجا.