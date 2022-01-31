شرط سعودي لدخول الحرمين الشريفين

وقالت الوزارة ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتمايع "تويتر" اليوم ، إنه يشترط ظهور الحالة الصحية في "توكلنا" محصن والحجز عبر تطبيق "اعتمرنا"، للسماح بدخول الحرمين الشريفين.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح بأنه بدايةً من أول فبراير المقبل ، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطاً لاستمرار ظهور حالة "محصّن" في تطبيق "توكلنا" لكل من أمضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاماً فأكبر.

