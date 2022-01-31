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شرط سعودي لدخول الحرمين الشريفين

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بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الحج والعمرة اليوم الاثنين، على ضرورة حصول المعتمرين وزائري مسجد الرسول والروضة الشريفة في المدينة المنورة على "الجرعة التنشيطية " لدخول الحرمين الشريفين.
وقالت الوزارة ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتمايع "تويتر" اليوم ، إنه يشترط ظهور الحالة الصحية في "توكلنا" محصن والحجز عبر تطبيق "اعتمرنا"، للسماح بدخول الحرمين الشريفين.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح بأنه بدايةً من أول فبراير المقبل ، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطاً لاستمرار ظهور حالة "محصّن" في تطبيق "توكلنا" لكل من أمضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاماً فأكبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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