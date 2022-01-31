انت الان تتابع خبر بايدن: روسيا ستواجه عواقب وخيمة وسريعة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، من ان روسيا اذا غزت أوكرانيا، ستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بايدن قوله في بيان أنه "إذا تخلت روسيا عن المسار الدبلوماسي وغزت أوكرانيا، ستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة".
واضاف ان "اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم هو خطوة حاسمة لجعل العالم يوحد الصوت بشأن هذه الأزمة".
واضاف ان "اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم هو خطوة حاسمة لجعل العالم يوحد الصوت بشأن هذه الأزمة".