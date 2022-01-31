بايدن: روسيا ستواجه عواقب وخيمة وسريعة

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بايدن قوله في بيان أنه "إذا تخلت روسيا عن المسار الدبلوماسي وغزت أوكرانيا، ستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة".

واضاف ان "اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم هو خطوة حاسمة لجعل العالم يوحد الصوت بشأن هذه الأزمة".

