الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلن الاتحاد الإفريقي، يوم الإثنين، تعليق عضوية بوركينا فاسو؛ ردا على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري.



وأعلن ”مجلس السلام والأمن“ التابع للتكتل المكون من 15 بلدا على تويتر، أنه صوّت ”لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي، إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل“.

وكان قد تم تعليق عضوية بوركينا فاسو، الجمعة، في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلابا عسكريا، هما غينيا ومالي.