شكرا لقرائتكم خبر 412 عملية جراحية سعودية لإنقاذ عيون التشاديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة مندو بجمهورية تشاد، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة في 24 يناير 2022 م حتى يومها الخامس بتشخيص 3.115 مستفيدا، وإجراء 412 عملية جراحية متخصصة، وتقديم 2.547 وصفة طبية، وتوزيع 799 نظارة.

وتأتي الحملة امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة، ممثلة بالمركز في العديد من الدول حول العالم.

إلى ذلك أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن شكرها الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهود المبذولة في دعم التعليم حول العالم، وعدت المركز شريكا في هذا المجال، مؤكدة أن الشراكة ستسهم في ضمان التعليم للأطفال على مستوى عالمي.