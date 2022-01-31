الميليشيات تضرم النيران في منازل مزارعين بالصومال

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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن شهود عيان قولهم إن العائلات النازحة تعيش ظروفا صعبة للغاية، مما أثر سلبا على حياتهم حيث وصل معظمهم حاليا إلى مدينة «بلعد» القريبة، بحثا عن الإغاثة والمعونات الغذائية.
وتشير التقارير الواردة من مدينة بلعد إلى وجود مخاوف من قيام مقاتلي حركة الشباب بمهاجمة المدينة بعد عدة هجمات سابقة.
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