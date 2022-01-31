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الميليشيات تضرم النيران في منازل مزارعين بالصومال

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- بواسطة أيمن الوشواش - نزح المئات من المزارعين من بلدتي مريري ومكاي طيري على بعد 30 كلم شمال العاصمة الصومالية مقديشو، بعد إضرام ميليشيات الشباب الإرهابية النيران في منازلهم.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن شهود عيان قولهم إن العائلات النازحة تعيش ظروفا صعبة للغاية، مما أثر سلبا على حياتهم حيث وصل معظمهم حاليا إلى مدينة «بلعد» القريبة، بحثا عن الإغاثة والمعونات الغذائية.

وتشير التقارير الواردة من مدينة بلعد إلى وجود مخاوف من قيام مقاتلي حركة الشباب بمهاجمة المدينة بعد عدة هجمات سابقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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