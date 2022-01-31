شكرا لقرائتكم خبر الميليشيات تضرم النيران في منازل مزارعين بالصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نزح المئات من المزارعين من بلدتي مريري ومكاي طيري على بعد 30 كلم شمال العاصمة الصومالية مقديشو، بعد إضرام ميليشيات الشباب الإرهابية النيران في منازلهم.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن شهود عيان قولهم إن العائلات النازحة تعيش ظروفا صعبة للغاية، مما أثر سلبا على حياتهم حيث وصل معظمهم حاليا إلى مدينة «بلعد» القريبة، بحثا عن الإغاثة والمعونات الغذائية.

وتشير التقارير الواردة من مدينة بلعد إلى وجود مخاوف من قيام مقاتلي حركة الشباب بمهاجمة المدينة بعد عدة هجمات سابقة.