99 % من الصحفيين يعانون في الصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف استطلاع رأي سنوي نشره نادي المراسلين الأجانب في الصين (إف سي سي سي) أمس أن المراسلين الأجانب في الصين يواجهون «عقبات غير مسبوقة» في عملهم الإخباري من داخل البلاد.

وقال 99 % ممن شملهم الاستطلاع إنهم شعروا بأن ظروف العمل لا تفي بالمعايير الدولية، وإن «نادي المراسلين الأجانب منزعج من السرعة الفائقة التي تتراجع بها حرية الإعلام في الصين».

وانتقد 60 % من بين 127 مستجيبا للاستطلاع عدم كفاية المعلومات المقدمة من منظمي أولمبياد بكين الشتوية التي من المقرر أن تنطلق الجمعة المقبل.