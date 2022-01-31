99 % من الصحفيين يعانون في الصين

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وقال 99 % ممن شملهم الاستطلاع إنهم شعروا بأن ظروف العمل لا تفي بالمعايير الدولية، وإن «نادي المراسلين الأجانب منزعج من السرعة الفائقة التي تتراجع بها حرية الإعلام في الصين».
وانتقد 60 % من بين 127 مستجيبا للاستطلاع عدم كفاية المعلومات المقدمة من منظمي أولمبياد بكين الشتوية التي من المقرر أن تنطلق الجمعة المقبل.
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