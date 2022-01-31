التحالف يدمر موقع إطلاق صاروخ استهدف الإمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فجر أمس منصة وموقع إطلاق الصاروخ الباليستي الذي استهدف الإمارات وأطلق من الجوف اليمنية، واستهدفت الغارات مواقع وثكنات للحوثي في صنعاء، وتركزت على معسكر الصيانة والفرقة غرب صنعاء وتلة شمال غرب العاصمة صنعاء.

ودانت دول العالم الاعتداء الحوثي على الإمارات أمس، وقالت وزارة الخارجية الأميركية، «إن الحوثيين لا يزالون يواصلون شن الهجمات لتهديد المدنيين».

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه الدولة، وأوضحت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، وأضافت أن القوات الجوية وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق، بعد النجاح في تحديد الموقع.

ونشرت مقاطع مصورة تظهر تدمير موقع إطلاق الصاروخ في الجوف اليمنية، مؤكدة استعدادها للتعامل مع أية تهديدات.

من جانب آخر كشف تقرير حقوقي صادر عن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب أمس أن 1028 طفلا قتلوا وأصيبوا بصواريخ ميليشيات الحوثي الإرهابية وطائراتها المفخخة وألغامها وعبواتها الناسفة التي زرعتها في مأرب منذ بداية الانقلاب».

واستعرض التقرير الذي نشر تحت عنوان «قتل الطفولة» جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق الطفولة في محافظة مأرب، خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتی ديسمبر 2021م، الاعتداءات وتعذيب واعتقالات وزراعة الألغام ونهب للمساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال من المدارس واقتحام ونهب للمؤسسات العامة والخاصة والاختطاف والإخفاء والتهجير القسري.

وتناول التقرير جرائم تجنيد الأطفال في المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب، وذكر أن الميليشيات جندت نحو ألف و748 طفلا من أبناء محافظة مأرب، منهم 124 طفلا قتلوا، و(529) أصيبوا، فيما لا يزال نحو (472) طفلا يقاتلون في صفوف الميليشيات، وما زال مصير 323 طفلا مجهولا.

وتطرق إلى جرائم الاختطافات والإخفاءات القسري التي مارستها مليشيات إيران الانقلابية بحق أطفال مأرب، مؤكدا في هذا السياق أن الميليشيات اختطفت خلال فترة إعداد التقرير 148 طفلا من بعض المناطق في المديريات الغربية بالمحافظة، منهم 45 طفلا لا يزالون مخفيين في سجون ومعتقلات الانقلابيين حتى هذه اللحظة.

ضحايا الحوثيين من الأطفال في مأرب:







1748 طفلا تم تجنيدهم.



296 قتيلا.



732 مصابا.



149 قتلوا بالصواريخ.



147 قتلوا بالألغام والعبوات.



421 مصابا بالصواريخ.



311 مصابا بالألغام.



مشاهدات يمنية:

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