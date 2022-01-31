سقوط أكبر شبكة تجسس لإسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت صحيفة لبنانية أمس بأن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني فكك أكثر من 15 شبكة تجسس إسرائيلية، كل منها منفصلة عن الأخرى، تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، وصولا إلى سوريا، في واحدة من أكبر العمليات الأمنية التي نفذت منذ عام 2009 الذي سجل فيه تهاوي شبكات الموساد الإسرائيلي واحدة تلو الأخرى. وذكرت صحيفة (الأخبار) على موقعها الالكتروني أن العملية الأمنية بدأها فرع المعلومات منذ أربعة أسابيع، بعد التنسيق مع النيابة العامة التمييزية وقيادة قوى الأمن الداخلي. وأشارت إلى أنه «رغم العدد الكبير المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، إلا أن ضباط الفرع يتكتمون».



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