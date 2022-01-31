الأمم المتحدة توثق انتهاكات ميانمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن «تضامنه مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية من أجل مجتمع شامل وحماية جميع المجتمعات، بما في ذلك الروهينجا». ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، فقد أدى القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الأمن بهدف سحق المعارضة إلى مقتل نحو 1500 شخص، منذ انقلاب الجيش من فبراير 2021، ولا يشمل الرقم آلاف القتلى الآخرين بسبب النزاع المسلح والعنف. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتوثيق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بشكل يومي، ارتكبت غالبيتها العظمى بواسطة قوات الأمن.

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