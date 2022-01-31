شكرا لقرائتكم خبر فرنسا تقضي على 60 إرهابيا في بوركينا فاسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء في بيان للجيش الفرنسي أنه تم تنفيذ العملية، المسماة «لابينجول»، خلال الفترة بين 16 إلى 23 يناير الجاري بالقرب من حدود بوركينا فاسو مع مالي، مضيفا «إن ما يقرب من 60 إرهابيا أصبحوا خارج الخدمة».
وقال الجيش الفرنسي «إن العملية استهدفت مناطق تستخدم كملاجئ للجماعات الإرهابية المسلحة».
وتنشط فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للمنطقة، بشكل كبير في غرب إفريقيا ضد الميليشيات الإسلامية. وتضم عملية برخان الفرنسية الحالية ما يصل إلى 5100 جندي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تقضي على 60 إرهابيا في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.