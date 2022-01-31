فرنسا تقضي على 60 إرهابيا في بوركينا فاسو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال قائد القوات المسلحة الفرنسية «إنه تم تحييد حوالي 60 إرهابيا خلال عملية مشتركة بين القوات الفرنسية وجيش بوركينا فاسو، ضمن عملية برخان».

وجاء في بيان للجيش الفرنسي أنه تم تنفيذ العملية، المسماة «لابينجول»، خلال الفترة بين 16 إلى 23 يناير الجاري بالقرب من حدود بوركينا فاسو مع مالي، مضيفا «إن ما يقرب من 60 إرهابيا أصبحوا خارج الخدمة».

وقال الجيش الفرنسي «إن العملية استهدفت مناطق تستخدم كملاجئ للجماعات الإرهابية المسلحة».

وتنشط فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للمنطقة، بشكل كبير في غرب إفريقيا ضد الميليشيات الإسلامية. وتضم عملية برخان الفرنسية الحالية ما يصل إلى 5100 جندي.