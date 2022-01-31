ننشر موعد ومكان جنازة محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

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أعلن كريم عمرو خفاجة وفاة جده اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، ومحافظ الإسكندرية الأسبق، في صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال خفاجة: "توفى إلى رحمة الله جدي الوزير اللواء محمد عبدالسلام المحجوب نسألكم الدعاء.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضاف: "صلاة الجنازة غدًا إن شاء الله الثلاثاء 1 فبراير في مسجد الرشدان بعد صلاة الظهر، والدفنة في الوفاء والأمل محور المشير، العزاء يوم الأربعاء 2 فبراير مسجد الشرطة الشيخ زايد محور 26 يوليو".