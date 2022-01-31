روسيا وأمريكا تتبادلان الاتهامات في اجتماع بالأمم المتحدة

أكّد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاثنين أن الولايات المتحدة تريد "خلق حالة من الهستيريا" و"خداع المجتمع الدولي باتهامات لا أساس لها" خلال اجتماع مفتوح لمجلس الأمن بشأن الأزمة حول أوكرانيا.

وردت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد بأن نشر أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا يبرر عقد اجتماع في الأمم المتحدة لأن هذه القوات العسكرية "تهدد الأمن الدولي". ولم تتمكن روسيا من الحصول على قرار بإلغاء الاجتماع خلال تصويت إجرائي صوتت فيه عشر دول من أصل 15 لصالح عقد الجلسة التي بدأت للتو.

كما اتهمت واشنطن موسكو في الأمم المتحدة بأنها تعتزم رفع عدد جنودها في بيلاروس إلى 30 ألفًا بحلول منتصف فبراير المقبل.