السعودية تدين استهداف مليشيا الحوثي للأعيان المدنية بالإمارات

وأكدت المملكة وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، مشددة على استمرارها بالتصدي للمحاولات والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.
وجددت وزارة الخارجية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
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