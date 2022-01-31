وزيرا الداخلية السعودي والعماني يتفقدان منفذ الربع الخالي

تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ونظيره العُماني حمود بن فيصل البوسعيدي، اليوم، منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، الذي تم افتتاحه خلال زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان شهر ديسمبر الماضي. وأزاح الأمير عبدالعزيز بن سعود، والسيد حمود البوسعيدي، خلال الجولة التفقدية الستار عن اللوحتين التذكاريتين بهذه المناسبة، ثم تفقدا المرافق الخدمية في المنفذ، واطلعا على إجراءات العمل فيه، وآلية عمل الجهات المعنية. ومن ثم شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود، والبوسعيدي، عرضا مرئيا عن المشروعات التي تنفذها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي، وأبرز الإحصائيات التي تم تحقيقها منذ تشغيل المنفذ.



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