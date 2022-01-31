رغم تداعيات الإغلاق العام.. اقتصاد “اليورو” يرتفع 5.2% في 2021

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 15 دقيقة

تبددت الشكوك التي حامت حول قدرة اقتصاد منطقة اليورو على تحقيق نمو ملحوظ في عام 2021، بسبب تداعيات الإغلاق المفروض تزمناً مع جائحة كورونا.

ولطن رغم كل ذلك، فقد سجل اقتصاد منطقة اليورو المكونة من 19 دولة أوروبية، نمواً قدره 5.2% في عام 2021،في مؤشر لا يعد تعافياً كاملاً بعد ركود تاريخي في العام السابق بلغ 6.4%، حسبما نقل موقع “فوربس الشرق الأوسط”.

وقد نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، وبنسبة 4.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقًا لتقدير أولي نشره المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي يوروستات.

كما سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 0.4% في دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، و4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تمكنت إيطاليا من تحقيق أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021، وتليها السويد بنسبة 6.1% ثم البرتغال بنسبة 5.8%.

ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو مسجلًا 5% في ديسمبر/كانون الأول 2021، ارتفاعًا من 4.9% في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وجاءت أعلى مساهمة في معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو من قطاع الطاقة والخدمات.

ارتفع معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي مسجلًا 5.3% في ديسمبر/كانون الأول 2021، مقارنة بـ5.2% في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

سجل التضخم في ألمانيا في يناير أول تراجع له منذ يونيو/حزيران 2021 عند 4.9%.

بينما سجلت دولة إستونيا أعلى معدلات التضخم السنوية بنسبة وصلت إلى 12%، وتليها ليتوانيا بنسبة 10.7% ثم بولندا بنسبة 8%.

وتم تسجيل أدنى المعدلات السنوية للتضخم في دولة مالطا بنسبة 2.6%، تليها البرتغال بنسبة 2.8%، ثم فنلندا بنسبة 3.2%.

أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث تخشى الأسواق من أن صناع القرار قد يرفعون أسعار الفائدة قبل الأوان في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.