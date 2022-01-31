بريطانيا.. جونسون يتلقى “تقرير التحقيق” بشأن الحفلات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، تقريرا عن تحقيق داخلي في مزاعم بإقامة حفلات في مقر رئاسة الوزراء، تنتهك قيود الإغلاق التي فُرضت لاحتواء فيروس كورونا.

ويواجه جونسون أكبر تهديد منذ توليه السلطة بسبب مزاعم إقامة حفلات تنتهك قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه، لكنه قاوم حتى الآن دعوات له بتقديم استقالته، بمطالبته المشرعين الغاضبين بانتظار التقرير الذي أعدته الموظفة الحكومية البارزة سو جراي.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: “يمكننا أن نؤكد أن سو غراي قدمت تقريرا عن تحقيقها لرئيس الوزراء”.

وذكرت شرطة لندن يوم الجمعة أنها فتحت تحقيقا في بعض الأحداث لتقييم ما إذا كانت مخالفات جنائية قد ارتُكبت.

ورد جونسون لدى سؤاله في وقت سابق اليوم عما إذا كان يعتقد أنه ارتكب أي مخالفات، قائلا: “يتعين أن تنتظروا لتروا نتيجة التحقيقات… وأنا بالطبع متمسك بما قلته سابقا”.

وكان جونسون قد اعتذر عن أخطاء ارتُكبت وقال إنه حضر حفلا، معتقدا أنه لقاء عمل لكنه رفض دعوات له بتقديم استقالته.

وكانت قناة “آي تي في” البريطانية أفادت في وقت سابق بأن جونسون نظم حفلة عيد الميلاد داخل مقر “10 دواننغ ستريت”، وحضرها نحو 30 شخصا خلال الإغلاق الأول، الذي حظر التجمعات على البريطانيين، مما يشكل انتهاكا.

وذكرت القناة بأن زوجة رئيس الوزراء البريطاني، كاري جونسون، ساعدت في تنظيم الحفل، الذي أقيم بعد ظهر 19 يونيو 2020، وهو عيد ميلاد رئيس الوزراء.

وجرى الحفل في مقر مجلس الوزراء بعد عودة جونسون من زيارة مدرسة في منطقة هيرتفوردشاير.