انت الان تتابع خبر الميركاتو الشتوي.. تعرف على أبرز صفقات الساعات الأخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومع تبقي ساعات على نهاية الميركاتو الشتوي، تبرز العديد من الصفقات التي يمكن إبرامها، مثل رحيل فان دي بيك إلى إيفرتون، واحتمالية عقد صفقة تبادلية بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، وإمكانية مغادرة عثمان ديمبلي النادي الكتالوني.ووأدناه انتقالات اليوم الأخير بحسب موقع "كورة".

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